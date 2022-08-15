Військовий експерт назвав мету жорстоких обстрілів Нікополя: з військового погляду це безглуздо

Російські війська нищать мирну інфраструктуру, аби виснажити Україну економічно

Кількома днями раніше Нікополь у Дніпропетровській області пережив один з найпотужніших обстрілів від початку війни — росіяни запустили по житлових будинках та мирних кварталах 120 реактивних снарядів. Цей обстріл був потрібен окупаційній армії для того, щоб продемонструвати свої політико-економічні цілі, зокрема, знищення інфраструктури України.

Таку думку в інтерв'ю "Телеграфу" висловив військовий експерт, полковник запасу Сергій Грабський. За його словами, міста Нікополь та Марганець обстрілюються з іншого берегу Дніпра, а прикриттям цим діям росіян слугує окупована Запорізька АЕС.

Полковник запасу додав, що ЗАЕС для росії — це не так військовий, як політичний засіб впливу на все, що пов'язано з експлуатацією ядерних реакторів. Адже після подій у Чорнобилі та Фукусімі це завжди викликає нервову світову реакцію.

"Тож ми бачимо швидше, на мій погляд, спосіб політичного міжнародного шантажу з боку росії з метою виторгувати якісь преференції. Наприклад, послабити санкційний тиск або посадити Україну за стіл переговорів з окупантами. З військової точки зору, такі дії не мають жодного значення", — зазначив Сергій Грабський.

Крім того, вважає військовий експерт, обстрілами Нікополя російські війська хочуть завдати удару по основах економічної безпеки України. А от з військового погляду у цих діях немає зовсім ніякого значення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що внаслідок останніх обстрілів Запорізьку АЕС було частково пошкоджено. При цьому окупанти не хочуть робити із ЗАЕС демілітаризовану зону. А в "Енергоатомі" попереджають — питання потрібно вирішити до зими, щоб встигнути відремонтувати інфраструктуру.