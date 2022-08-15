Як живе Нікополь — місто, яке регулярно обстрілюють росіяни з боку АЕС (фоторепортаж)

Нікополь зазнає постійних ворожих обстрілів.

Російська армія регулярно обстрілює місто Нікополь у Дніпропетровській області. Окупанти б’ють із реактивних установок "Град", ствольної артилерії, також застосовують фосфорні снаряди.

Від ворожих атак страждають мирні квартали, цивільна та промислова інфраструктура.

У Нікополі побував кореспондент "Телеграфу", як живе місто під постійними обстрілами — дивіться у фоторепортажі.

Нікополь розташовується на березі Каховського водосховища в 105 км на південний схід від Кривого Рогу і в 65 км на південний захід від Запоріжжя. Великий промисловий центр України. До війни у місті проживало близько 100 тисяч людей.

Нікополь на карті

Нікополь знаходиться за 105 км від Кривого Рогу

Це промислове місто

Нікополь

З Нікополя з берегів Дніпра можна розглянути Запорізьку АЕС — вона знаходиться приблизно за 20 кілометрів. Російська армія окупувала ЗАЕС, яка є найбільшою атомною електростанцією у Європі, ще на початку березня. Окупанти використовують станцію як військову базу і тримають працівників у заручниках. На території електростанції російські війська встановили ракетні комплекси, з яких обстрілюють район Нікополя.

З іншого боку Дніпра видно шість реакторів АЕС

Запорізька АЕС

Російські окупанти практично щодня тероризують обстрілами Дніпропетровську область. Останнім часом Нікополь зазнає сильних обстрілів. Вони прилітають з боку Енергодару – міста, де розташована АЕС. 11 серпня противники обстріляли Нікопольський район із РСЗВ "Град", загинули 11 людей, було багато тяжко поранених.

Вночі 14 серпня обласна влада нарахувала 20 "прильотів". У ніч на 15 серпня російські окупанти знову обстріляли Нікополь із РСЗВ.

У місті пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, місцевий завод, магазин, кафе, автомобілі.

У Нікополі пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки

Наслідки ворожого обстрілу

Місто регулярно обстрілюють російські війська

Застосовують РСЗВ та артилерію

У будинках повилітали шибки

Незважаючи на постійні обстріли та небезпеку у місті працюють комунальні служби, люди розчищають завали. Містом курсує громадський транспорт, у парках відпочивають люди. Нікополь продовжує жити та працювати у звичайному режимі.

У місті працюють комунальники

Розбирають завали

У місті курсує транспорт

Незважаючи на обстріли Нікополь живе та працює

Фото та відео: Ян Доброносов

Нагадаємо, про те, як живе прифронтовий Чугуїв Харківської області, який регулярно обстрілюють росіяни — дивіться у нашому репортажі.