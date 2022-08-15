Удар ЗСУ по Попасній: голова CIT побачив тривожний для України сигнал у діях "вагнерівців"

За злиттям позиції російських найманців міг стояти навіть Євген Пригожин

У російських ЗМІ днем раніше, 14 серпня, з'явилася інформація про ракетний удар ЗСУ по позиціях "вагнерівців" у Попасній на Луганщині нібито після наведення військового кореспондента. Після цього у деяких аналітиків виникла підозра, що російські найманці могли спровокувати ЗСУ навмисно, переслідуючи власну мету.

Таку думку висловив засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв у власному Twitter. За його словами, "вагнерівці", цілком ймовірно, мали на меті виявлення позиції реактивних систем залпового вогню Himars, які є на озброєнні України.

"Згадуючи, як Пригожин любить тролінг, і які суми він завжди готовий був на це спускати, і які величезні зусилля готовий прикладати, я все ще маю деякі сумніви у тому, що реально сталося", — написав Левієв, припустивши, що це могло бути інсценування.

На думку засновника CIT, надто підозрілими видаються й фото з російськими найманцями та їх керівником Пригожиним, які розповсюдив "воєнкор Середа" у власному Telegram, а після удару одразу видалив. Лєвієв зазначає, що російські "військкори" майже ніколи не знімають військові об'єкти, а на опублікованих фото з Попасної вагнерівці прямо позують біля штабу, та ще й з кимось схожим на Пригожина.

Фото російського військкора, завдяки яким ЗСУ дізналися місце штабу "вагнерівців" у Попасній

Керівник "вагнерівців" навіть посміхається російському журналісту

Левієв зазначив, що фото з бази в Попасній дійсно могли бути вкиданням, аби спровокувати ЗСУ застосувати HIMARS, а потім завдати удару по системах у відповідь.

Примітно, що 15 серпня у Telegram-каналах з'явилися фото з Євгеном Пригожиним, якого називають керівником ПВК "Вагнера". Судячи з фото, він залишився живий після удару ЗСУ по базі росіян в Попасній, хоча за день до цього російськими каналами поширювалася інформація чи то про поранення, чи то про смерть російського бізнесмена.

Нагадаємо, що за даними російських ЗМІ, у Попасній постраждали та загинули десятки "вагнерівців". Їх тіла нібито довелося діставати з-під завалів будинку.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, про те, що Пригожин приїхав в Україну стало відомо на початку серпня, тоді повідомлялося, що він хоче зняти ще один фільм про ПВК "Вагнер".