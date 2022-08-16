Нова "бавовна" у Криму: під Джанкоєм пожежа та вибухи (фото та відео)

Вогонь і дим видно здалеку

Вранці 16 серпня на околицях Джанкоя в окупованому Криму місцеві жителі почули звуки вибухів та побачили стовп диму. Попередньо інцидент стався на електропідстанції на території села Майське. Вибухи пролунали через тиждень після детонації в Новофедорівці.

За даними місцевих джерел, під час пожежі чути звуки вибухів, ймовірно — детонації боєкомплекту. Повідомляється, що загорянь кілька, в Майському — детонують снаряди. Окупаційна влада вже виїхала на місце інциденту, але що саме сталося у селі не повідомляють.

Місце знаходження пожежі на території Криму

Місцеві жителі публікують численні фото та відео пожежі.

Пожежа біля Джанкоя

Російські джерела також повідомляють про вибух, але зазначають, що детонація боєкомплекту та пожежа на підстанції відбуваються у різних місцях (електропідстанція спалахнула в самому Джанкої). Вони публікують відео масштабного загоряння з кількома точками горіння.

Зазначимо, що до села Майського (з деяких джерел смт Азовського — вони знаходяться поряд по карті) від самого Джанкоя близько 25 км. При цьому від найближчої позиції ЗСУ близько 200 км. Причину вибуху поки що не встановлено.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни спішно залишають окупований півострів після вибухів на аеродромі у Новофедорівці. Вибухи та подальша реакція росіян та мешканців окупованого півострова також стала предметом жартів. Нагадаємо, Україна не відмовляється від ідеї повернути захоплений росією Крим. Одним із етапів може стати удар по Кримському мосту.