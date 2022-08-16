"Загоряння": окупанти Криму цікаво визнали вибухи боєприпасів під Джанкоєм

Місцевих жителів евакуювали через небезпеку

Російські окупанти офіційно визнали, що в селі Азовській Джанкойського району сталися вибухи та пожежа на складі боєприпасів. Детонація триває вже кілька годин.

Місцевий гауляйтер Сергій Аксен відзначив, що "займання" сталося на території однієї з військових частин на майданчику для зберігання боєприпасів — навколо неї евакуювали населення в п’ятикілометровій зоні. На місце зігнали усі спецслужби.

Окрім рятувальників та пожежників, прибули чиновники, військові та росгвардійці, повідомляється про двох постраждалих цивільних осіб, кількість втрат та поранених серед військових не вказується.

У самому Азовському проживає понад 3,5 тисячі осіб, впритул до нього розташоване село Майське з більш як 2,2 тисячі мешканців. Скільки з них буде евакуйовано та виселено зі своїх будинків не повідомляється. Населені пункти знаходяться біля траси від Джанкоя до Феодосії за 25 км від міста.

Місце вибухів на карті Криму

В’їзд до Азовського закрили поліцейським кордоном, повідомляють місцеві жителі.

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Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що 16 серпня вибухи пролунали також і в окупованому Мелітополі — там перестали віщати пропагандистські телеканали. Тиждень тому в окупованому Криму на військовому об’єкті сталася пожежа в Новофедорівці на аеродромі.