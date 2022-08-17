Чи росіяни підуть у наступ? У ЗСУ прокоментували втечу окупантів із Херсона

Російські загарбники розуміють всю серйозність ситуації, тому намагаються врятувати власні "шкури"

На тимчасово окупованій Херсонщині серед окупантів панує вельми зрозуміла паніка — солдатів і дрібних офіцерів залишають на колишніх позиціях, поки вище керівництво підрозділів намагається якнайшвидше забратися подалі від обласного центру. Це свідчить про те, що командування операцією і тим більше проведення повноцінного наступу не таке важливе для загарбників, як збереження свого життя.

Така думка прозвучала від керівниці пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталії Гуменюк під час телемарафону, повідомляє "Телеграф". Фахівчиня підкреслила, що подібна полохлива поведінка росіян також підтверджує результативність ударів по основних логістичних ланцюжках окупантів, включаючи мости.

За її словами, більшість високопоставлених військових начальників армії рф на Херсонщині розуміють — ЗСУ вельми "красномовно" б’ють основними маршрутами переміщення російських військових. Це свідчить про те, що перевозити важку бойову техніку та підтягувати будь-які інші резерви буде дуже складно.

При цьому наступ на Херсонщині все ж можливий, враховуючи сучасні умови ведення бою та управління. Так, росіянами можуть використовувати варіант із дистанційним управлінням підрозділами.

"Але те, що їх не настільки цікавить результативність цієї операції, а збереження своїх життів, то це очевидно", — резюмувала Наталія Гуменюк.

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При цьому військовий експерт Сергій Грабський закликає українців не радіти надто достроково, адже окупанти можуть не просто тікати в паніці від далекобійної зброї ЗСУ. Цілком ймовірно, що їхні спроби сховатися на протилежному березі Дніпра свідчать про перехід армії росії до глухої оборони на півдні.

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