Звірства ворога: деякі міста Херсонщини можуть повторити долю Маріуполя та Бучі

Окупанти, як і раніше, намагаються робити гарну картинку для ТБ у Херсоні, але без знущань не обходиться

На тимчасово захопленій росіянами території Херсонщини продовжується підготовка до псевдореферендуму щодо приєднання до рф. Попри ймовірне перенесення дати "голосування", ворог намагається вбити в голови місцевим жителям, що за путінського режиму тут житиметься краще. Втім, мало хто вірить, адже бачить справжні наслідки "руского міра", серед яких — і створення тортурних, звідки додому повертаються далеко не всі.

Як справи в окупованому Херсоні та найближчих населених пунктах розповів місцевий журналіст Костянтин Риженко в інтерв’ю "Новини. Live". За його словами, росіяни все ще не облишили ідеї довести містянам, що Херсонська область нібито історично була російською землею.

Відкрито та публічно жодних покарань не проходить. При цьому за містом, каже журналіст, облаштовані цілі табори та тортурні, де допитують і регулярно катують людей.

"Але основна частина херсонців цього не бачить, адже такі СІЗО розташовані далеко від міста, і ніхто не знає, що там відбувається, — розповідає Риженко. — Ми все побачимо вже після деокупації, і боюсь, що там буде набагато гірше, ніж у Бучі.

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Сумні наслідки можуть бути пов’язані із затяжним періодом окупації, за який росіяни отримали можливість "розгулятися". На думку Костянтина Риженка, окупанти можуть навіть спалювати тіла людей, які не витримали знущань, аби приховувати свої злочини.

При цьому долі Маріуполя Херсону журналіст не пророкує. Він упевнений, що обласний центр довго обороняти у разі контрнаступу ЗСУ не будуть (якщо будуть взагалі). При цьому значно постраждати може Нова Каховка. На це є одразу кілька причин.

"Каховка — інший берег і одна із стратегічних цілей путіна, — пояснює він. — Адже Каховка — це вода в Крим. Там головний шлюз. І якщо у втраті Херсона росіяни ще здатні змиритися, то пояснити втрату води не зможуть".

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи є можливість російського наступу на Херсонщині в умовах, коли військове командування вирішило забратися подалі від обласного центру.

Також ми писали про те, як за умов окупації виживають раніше популярні курорти Херсонської області.