Під Донецьком сталася чергова "бавовна": боєприпаси детонували пів ночі (відео)

Через вибухи снарядів постраждали будинки по всьому місту

Після результативних вибухів на території Кримського півострова ЗСУ знову продовжили "полювати" на російські склади з боєприпасами в окупованій Донецькій області. У ніч на 18 серпня один із таких злетів на повітря у місті Амвросіївка неподалік Донецька. Звуки детонуючих снарядів порушували спокій місцевих жителів протягом ще кілька годин, ледь не до світанку.

Інформацію про детонацію складу повідомили у Telegram-каналі "Типичный Донецк". Те, що "бавовна" сталася на ворожому складі з боєкомплектом, підтвердив і блогер під ніком doNetchanyn.

Зазначається, що знищений військовий об’єкт армії рф був досить великим. Детонація почалася десь після третьої години ночі і не стихала ще дуже довго.

Така заграва виднілася над складом з боєприпасами в Амвросіївці

На це вказує й інтенсивність вибухів, які лунали в Амвросіївці. Через потужні вибухові хвилі пошкоджено багато місцевих будинків — у них просто повибивало вікна, причому в деяких місцях навіть металопластикові.

Відео, які публікують місцеві жителі, добре демонструють, навіщо ще на початку повномасштабної війни українців попереджали про необхідність заклеювати вікна. Нагадаємо, це уберігає від уламків скла, які можуть розлетітися під час вибуху.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні стало відомо про загибель на окупованому Донбасі відомої російської пропаганадистки земфіри сулейманової. Зважаючи на все, жінка підірвалася на міні при спробі зняти черговий репортаж.