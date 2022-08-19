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"Шпигунів шукають?" На в’їзді до Севастополя після "бавовни" поставили блокпост (фото)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Перевіряючі працюють навіть глибокої ночі Новина оновлена 19 серпня 2022, 07:51
Перевіряючі працюють навіть глибокої ночі

Росіяни переживають про збереження своїх життів, регулярно відбираючи чужі

Нічні вибухи на території аеропорту "Бельбек" поблизу Севастополя не пройшли даремно. Як повідомляють кримчани в мережі, в’їзд до Севастополя наразі неможливий без проходження спеціального блокпоста. Перевіряючий об'єкт уже обізвали "пунктом стоп-контролю", він працює навіть глибокої ночі.

Деталями та фотографіями поділилися у Telegram-каналі "ЧП / Севастополь". Судячи з знімку, військовий об’єкт на дорозі з’явився невдовзі після атаки з повітря на "Бельбек".

Повідомляється, що перевірку проводять не для всіх. Особливу увагу приділяють машинам, які мають українські номери та, відповідно, реєстрацію. Російські автомобілі, судячи з усього, пропускають просто так.

Севастополь блокпост на в'їзді
Блокпост у Севастополі

Скільки людей працює на блок-посту, невідомо. Також поки що не повідомляється, чи дала якісь результати подібна перевірка.

Натомість у мережі вже розпочалося бурхливе обговорення чергового рішення російських окупантів. Люди припускають, що ворожі військові всерйоз побоюються нових провокацій з боку ЗСУ, тому почали своєрідне "полювання на відьом".

Нагадаємо, що аеропорт під Севастополем був не єдиним об’єктом у Криму, де напередодні лунали вибухи. Також потужний "хлопок" чули жителі Керчі поблизу Кримського мосту. На жаль, будова поки що залишається неушкодженою, проте багато місцевих жителів, які переїхали на півострів з Росії, серйозно стривожені.

Також відзначився гучними вибухами та окупований Донбас. В Амвросіївці неподалік Донецька дуже довго детонував склад із боєприпасами.

Теги:
#Крим #Севастополь #Війна #Перевірка #Блокпост