"Шпигунів шукають?" На в’їзді до Севастополя після "бавовни" поставили блокпост (фото)

Росіяни переживають про збереження своїх життів, регулярно відбираючи чужі

Нічні вибухи на території аеропорту "Бельбек" поблизу Севастополя не пройшли даремно. Як повідомляють кримчани в мережі, в’їзд до Севастополя наразі неможливий без проходження спеціального блокпоста. Перевіряючий об'єкт уже обізвали "пунктом стоп-контролю", він працює навіть глибокої ночі.

Деталями та фотографіями поділилися у Telegram-каналі "ЧП / Севастополь". Судячи з знімку, військовий об’єкт на дорозі з’явився невдовзі після атаки з повітря на "Бельбек".

Повідомляється, що перевірку проводять не для всіх. Особливу увагу приділяють машинам, які мають українські номери та, відповідно, реєстрацію. Російські автомобілі, судячи з усього, пропускають просто так.

Блокпост у Севастополі

Скільки людей працює на блок-посту, невідомо. Також поки що не повідомляється, чи дала якісь результати подібна перевірка.

Натомість у мережі вже розпочалося бурхливе обговорення чергового рішення російських окупантів. Люди припускають, що ворожі військові всерйоз побоюються нових провокацій з боку ЗСУ, тому почали своєрідне "полювання на відьом".

Нагадаємо, що аеропорт під Севастополем був не єдиним об’єктом у Криму, де напередодні лунали вибухи. Також потужний "хлопок" чули жителі Керчі поблизу Кримського мосту. На жаль, будова поки що залишається неушкодженою, проте багато місцевих жителів, які переїхали на півострів з Росії, серйозно стривожені.

Також відзначився гучними вибухами та окупований Донбас. В Амвросіївці неподалік Донецька дуже довго детонував склад із боєприпасами.