Вибухи, блокпост та гнів небес: що відбувається в окупованому Севастополі

Проросійськи налаштовані мешканці окупованого міста робили вигляд, що не налякались, але виходило у них не дуже добре

Ввечері 18 серпня "бавовна" дісталась і до українського міста Севастополь, на якому росіяни особливо сильно зациклені, як на "місті рускої воїнської слави". Пожежа і вибухи трапились на військовому аеродромі Бельбек, а чутно їх було навіть серед житлових масивів. Слідом за цим у морі поблизу Криму вирувала гроза. Тож ніч у російських окупантів та колаборантів була не з приємних. Скаржитись на це вони стали у підконтрольній кремлю соціальній мережі "ВКонтакте".

Поки одні розповідали, як спокійно вони спали, взагалі не злякавшись гучних звуків і "хлопків", інші визнавали – вибухи для них були страшнішими за грім. "Гроза уже не приносить такого задоволення, як раніше", – писали росіяни.

З’явились у мережі і фото буцімто уламків. "Ось що прилетіло на дах будинку! Осипенко (Орлівка). Постріли були чутні один за одним, з певною періодичністю! І ось найстрашніший, який розірвався над нашими головами, був найсильнішим, все ходило ходуном!", — написала неназвана користувачка, яка опублікувала фото незрозумілих фрагментів, походження яких за цими зображеннями встановити досить непросто. Це викликало суперечки, можна про таке писати в інтернеті чи ні. Дехто особливо переживав, що це уламки снаряду від системи HIMARS.

Суперечливі почуття викликав у росіян і блокпост, який встановили на виїзді з міста. В основному вони раділи, що місто закриють від "Німеччини, Латвії, Литви, України". "Закрити місто і крапка", — звучала навіть така пропозиція.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні вибухи в Криму чули не тільки севастопольці, але й мешканці Керчі – міста, де знаходиться Кримський міст, який Київ називає своєю законною ціллю.