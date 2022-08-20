Тікають навіть досвідчені зрадники: у росіян на Луганщині нова проблема

Мотиватори з російських загарбників ніякі

Тимчасово окупована Луганщина продовжує чинити опір російським окупантам, які намагаються нав’язати свої правила та порядки за допомогою сили. Попри знищення військової бази в Лисичанську та жахливі умови життя у Сєвєродонецьку, ці два міста залишаються під контролем загарбників. При цьому вони зазнають поразок не тільки на фронті, а й при спробах упоратися з місцевим населенням. Так, практично ніхто не хоче працювати на російську армію.

Інформація стала відомою від керівника Луганської ОВА Сергія Гайдая. Як повідомив чиновник у своєму Telegram-каналі, проблема є не лише з банальними різноробочими, а й із співробітниками окупаційних "адміністрацій".

За словами Гайдая, найбільші проблеми спостерігаються у Рубіжному, Кремінній та вже згаданих Сєвєродонецьку з Лисичанськом. Люди просто не хочуть співпрацювати з окупантами: і з ідейних міркувань, і завдяки вже наявному досвіду. Росіяни не поспішають платити за рахунками, а тому багатьом доводиться працювати без грошей.

"Не все, але переважна більшість вже ігнорує пропозиції. Або самі потрапили на обман, або мають родичів або знайомих, яким теж не виплатили обіцяне. Містечка-то невеликі, і зв’язок який-неякий, але є", — зазначає чиновник.

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Крім цього, існує ризик бути мобілізованим в армію так званої "ЛНР". Вишенькою на торті є принцип, за яким окупанти оцінюють вартість різних робіт. Наприклад, однакову зарплату можуть отримати охоронці місцевих уцілілих підприємств та люди, які займаються розбором завалів. Логічно, що мало кого цікавитиме другий варіант.

Але найцікавіше не це. Росіяни сильно потребують кадрів не лише серед звичайних робітників.

"Багато "вакансій" за останні тижні виникло і в органах внутрішніх справ окупантів. Навіть у населених пунктах, захоплених у 2014 році, — каже Сергій Гайдай. — Існують вони насправді або відкриті виключно для мобілізації, стане зрозумілим найближчим часом".

При цьому виключати варіант з тим, що або росіяни просто зазнають величезних втрат (що факт), або колаборанти тікають з жахом, не можна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як ситуація на різних ділянках фронту в Україні. Ситуацію аналізували завдяки свіжим картам боїв Інституту вивчення війни.