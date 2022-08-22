Жахливий блеф: у МВС пояснили цілі росії на ЗАЕС

Загарбники намагаються підняти ставки за будь-яку ціну

росія робить все можливе для провокації ядерної катастрофи на Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі, але мета цього не в тому, щоб натиснути на Україну.

Таку думку в інтерв’ю журналістці "Телеграфу" Юлії Забєліній висловив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

"Усі розуміють, що насправді росіяни роблять все можливе, щоб міг статися вибух на Запорізькій АЕС. Дуже сподіваюся, що до критичної ситуації не дійде і здоровий глузд переможе, але все-таки обіцяти ми нічого не можемо", — наголосив Денисенко.

"Україна чинить максимальний дипломатичний тиск на росіян з різних сторін, щоб не допустити трагедії на Запорізькій АЕС, тому що ми всі чудово розуміємо, що Запорізька АЕС — це шість Чорнобилів", — додав він.

На думку радника глави МВС, ці провокації рф насамперед спрямовані на те, щоб примусити США до переговорів: "Не Україну, а насамперед Штати. Вони вважають, що подальші дії залежатимуть не від України, тому нагнітають усю цю історію".

"Вони розуміють, що їхній попередній блеф, що вони завдадуть по комусь ядерного удару, — у це вже ніхто не вірить. Тому їм потрібно шукати якісь карти, піднімати ставки. Вони знову блефують. Дуже жахливо блефують, бо світ стоїть перед ядерною загрозою. Але це виключно блеф, підняття ставок”, — підсумував Денисенко.

Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, що росіяни стягнули військову техніку впритул до ядерного реактора на ЗАЕС.