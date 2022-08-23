Росіяни знайшли нове джерело радіації в Енергодарі і стріляють по ньому: що дізналася розвідка

Фахівці стверджують, що вже зараз рівень радіації поблизу теплоелектростанції підвищений

Не встигли вщухнути удари російських окупантів по Запорізькій АЕС, про небезпеку яких попереджав увесь світ, як вони взялися обстрілювати найпотужнішу теплоелектростанцію України, яка розташована зовсім поруч з атомним об'єктом.

Про обстріл Запорізької ТЕС у вівторок, 23 серпня, повідомив мер Енергодара, де знаходяться обидва об'єкти, Дмитро Орлов. При цьому він зазначив, що російські військові знову намагалися звинуватити у всьому ЗСУ, але факти говорять проти них.

"Мінометними обстрілами в Енергодарі сьогодні було пошкоджено центральний тепловий пункт. На відновлення водопостачання знадобиться час. Попередньо, ремонтні роботи триватимуть до ранку", — зазначив Орлов.

Запорізька ТЕС та АЕС знаходять у кількох кілометрах одна від одної

Тим часом в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що обстріли Запорізької ТЕС здійснюються росіянами з певною метою.

"Мінометні обстріли передмість Енергодару віднедавна мають конкретну ціль: золовідвали Запорізької ТЕС. Це місця складування золи, яка утворюється в процесі роботи теплових електростанцій. Ці відходи мають високу концентрацію отруйних речовин та рівень радіації, що мінімум у 2,5 раза перевищує природний фон. При висиханні утворюють пил, який здатен переміщуватися на значні відстані", — зазначили розвідники.

В ГУР додали, що при мінометних ударах, які здійснюють росіяни по золовідвалах, утворюються хмари пилу, які вітер розносить околицями Енергодара й це призводить до того підвищення рівня радіації — цей факт вже зафіксували експерти.

А російська армія тим часом намагається представити ці дані як результати міфічних "обстрілів з боку ЗСУ".

Нагадаємо, що кількома днями раніше стало відомо, що російські окупанти стягнули військову техніку впритул до ядерного реактора на Запорізькій АЕС. Доказом цього стало відео, справжність якого підтвердили в CNN. Примітно, що росіяни не пускають на атомний об'єкт перевірку з МАГАТЕ та продовжують шантажувати увесь світ.