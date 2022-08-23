"Пресинг", погрози вислати в Сибір та суцільний базар: як живе окупований росіянами Херсон

Люди зайвий раз намагаються не виходити з дому

Українці в окупованому Херсоні, де нещодавно підірвали ще одного колаборанта, з приходом "руського міра" не живуть, а виживають. Мешканці міста виходять на вулиці в першу половину дня, а після обіду ховаються в домівки, аби не перетнутися з росіянами.

Як передає "Еспресо", про це розповів фотокореспондент з окупованого Херсону Олександр Корняков.

Єдина робота у Херсоні — щось продавати

За словами чоловіка, те, що відбувається у місті після окупації, дуже важко назвати життям. Вільно пересуватися містом чи просто займатися роботою у Херсоні стало майже неможливо. За словами фотокореспондента, мітинги він фотографував лише у перші місяці, а далі йому заборонили.

"Всіх чоловіків дуже прискіпливо оглядають ФСБшники, військові. Навіть телефоном робити відкриту фотозйомку було неможливо, але я розробив свою систему, як можна було фотографувати хоча б життя в окупованому місті. Воно дуже сильно відрізняється від того, що ми бачили навіть у дев’яності, коли місто перетворилось у суцільний базар, де єдина робота – щось продавати одне одному", — сказав він.

Життя гірше, ніж було у 90-х

Старше населення міста стверджує, що життя у Херсоні з приходом російських окупантів стало навіть гірше, ніж було у 90-ті роки. Людей у місті ловлять за найменшу підозру фіксації бойовиків на камеру. А траплялися випадки, коли силовики підходили до звичайних людей тільки тому, що ті косо глянули у їх бік.

"Я вважаю, що у безпеці ніхто не перебуває. Навіть за косий погляд можуть початися запитання. Я бачив, як хлопець пояснював військовому, що просто дивився на них і нічого не мав на увазі. Я знаю кілька людей, яких забирали за те, що вони родичі тих, хто не хоче співпрацювати. Їх катували й утримували кілька діб. Люди виходили зовсім іншими", — зазначив Корняков.

Вчителів "пресують" і погрожують вислати в Сибір

За словами фотокореспондента, окупаційна влада дуже жорстоко поводиться з вчителями Херсона, яка відмовляються з ними співпрацювати. На них чинять серйозний психологічний тиск і навіть погрожують висланням до Маріуполя чи навіть Сибіру.

"Погрожують, що заберуть до Маріуполя чи вивезуть до Сибіру. Люди протистоять, але є й ті, хто погоджуються працювати, їх дуже мало", — додав Корняков.

А ті, хто хоче виїхати з міста, зіштовхуються з численними блокпостами, перевірками документів, речей, автомобілів. Окупанти у Василівці тримають людей у чергах по 5-7 днів, однак виїхати в Україну людям все ж вдається, як і вділося Олександру Корнякову.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Збройні Сили України роблять все для того, щоб відвоювати у російських окупантів Херсон. А легендарний захисник Миколаєва, генерал-майор Дмитро Марченко навіть назвав орієнтовну дату, коли це відбудеться.