Загинуло 15 людей, півсотні поранено: росіяни вдарили ракетами по залізничній станції на Дніпропетровщині
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Про черговий військовий злочин росіян повідомив Зеленський
У середу, 24 серпня, на 182-й день повномасштабного вторгнення рф росіяни завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине (Дніпропетровська область).
В результаті загинули 15 людей, близько 50 отримали поранення. Про це заявив президент Володимир Зеленський у виступі по відеозв’язку перед Радбезом ООН, передає telegram-канал глави держави.
"Чотири пасажирські вагони горять… Наразі вбито щонайменше 15 людей, близько 50 поранено. Рятувальники працюють. Але, на жаль, кількість загиблих ще може збільшитися", – сказав Зеленський.
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