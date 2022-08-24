Загинуло 15 людей, півсотні поранено: росіяни вдарили ракетами по залізничній станції на Дніпропетровщині

Про черговий військовий злочин росіян повідомив Зеленський

У середу, 24 серпня, на 182-й день повномасштабного вторгнення рф росіяни завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине (Дніпропетровська область).

В результаті загинули 15 людей, близько 50 отримали поранення. Про це заявив президент Володимир Зеленський у виступі по відеозв’язку перед Радбезом ООН, передає telegram-канал глави держави.

"Чотири пасажирські вагони горять… Наразі вбито щонайменше 15 людей, близько 50 поранено. Рятувальники працюють. Але, на жаль, кількість загиблих ще може збільшитися", – сказав Зеленський.

Чаплине на карті України

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