Рушать логістику окупантів: ЗСУ на День Незалежності вдарили по важливих мостах на Херсонщині (відео)

Українці, звичайно, чекали до свята салют Кримським мостом, але поки що радіють і іншим зруйнованим переправам

Не встиг остаточно влягтися дим від удару по Антонівському мосту на Херсонщині, який стався кілька днів тому, як українські військові порадували новими успішними вогневими операціями в регіоні. За інформацією одразу кількох джерел, дві найбільш важливі в галузі переправи — вже згаданий Антоновський, а також Каховський мости — були атаковані на День Незалежності України. Наші захисники роблять все можливе, щоб відрізати окупантам доступ до постачання нового озброєння.

Деталі повідомляє "Телеграф", посилаючись на дані оперативного командування "Південь", "Суспільне Херсон" та Telegram-канал "Х-ий Херсон". Один "приліт" офіційно підтверджений українськими військовими, інший — очевидцями із числа місцевих жителів.

Варто зазначити, що напередодні ЗСУ були більше зосереджені на захисті мирного населення від ворожих ракет, яких ворог масовано випускав по мирних жителях. При цьому на південному напрямку все одно активно працювала наша авіація, завдяки чому було завдано чотири удари по зосередженню ворожих солдатів, а також техніки та зброї на Херсонщині. Удари припали на Бериславський район, зокрема — коштом ППО в Новій Каховці.

Важливим є і сам факт чергового удару по мосту на Каховській ГЕС. Ця переправа є однією із найважливіших для росіян, адже крім Антонівського мосту пов’язує Херсон із протилежним берегом Дніпра. Завдяки Каховському мосту росіяни здійснюють підвезення зброї, особового складу та інших вантажів, важливих для ведення боїв. Результати влучення поки що невідомі, розвідка працює над отриманням інформації.

Мости відмічені червоними хрестиками

Цей удар, до речі, найімовірніше було завдано вдень. А от уночі місцеві жителі прислухалися до канонади вибухів поряд із Антонівським мостом. Імовірно, ЗСУ знову виступили у ролі "реставраторів" для переправи. Сподіваємось, що невдовзі з’являться і фото пошкоджень мосту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, якою все ж таки буде доля Кримського мосту. Про неї докладно висловився секретар РНБО Олексій Данилов.

А радник Офісу президента Олексій Арестович пояснив, яка зброя потрібна, щоб вразити переправу, яка з’єднує український Крим із росією.