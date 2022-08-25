Вдарили по дітях: ворог жорстоко обстріляв чотири райони Дніпропетровщини

Окупанти відкрили вогонь після опівночі

Обстріл України продовжився і в ніч Дня Незалежності — на ранок 25 серпня обстріли та їх наслідки зафіксували в чотирьох областях. Одна з найбільш постраждалих за ніч – Дніпропетровська. Окупанти обстріляли чотири райони — Синельниківський, Нікопольський, Криворізький та Дніпровський. У смт Чаплине, де російські ракети напередодні вбили 22 людини, триває розбір завалів.

Деталі обстрілів та з наслідків повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. Він розповідає, що в Синельниківському районі росіяни вдарили вночі по сплячих дітях — постраждали вісім людей, серед яких троє дітей. Наймолодшій дівчинці – 2 роки. Їм надають допомогу у лікарні. Від удару у Великомихайлівці зруйновано кілька будинків. Двох людей дістали з-під завалів. Окрім будинків постраждали сільськогосподарські склади та підприємство, була пожежа.

Також тривають пошукові роботи у смт Чаплине – серед загиблих двоє дітей, хлопчики 6 та 11 років. Вони загинули вдома.

У Нікопольському районі обійшлося без постраждалих — до Нікополя та Марганецької громади прилетіли 11 снарядів із "Градів" та важкої артилерії. У Криворізькому районі окупанти використали "Урагани", "Смерчі" — у селі Кошовому немає електрики. Сам Кривий Ріг обстріляли із РСЗВ "Торнадо-С" касетними боєприпасами. Втрат немає, але постраждало майно громадян — у п’ятиповерхівці зруйновано балкон, пошкоджено вантажівки, дороги, адмінбудівля.

Наголошується також, що у Дніпровському районі вдалося збити ворожу ракету. За попередніми даними, без постраждалих уточнюються наслідки.

Ракетний удар по вокзалу та селищу Чапліне вже назвали звірством у США та закликали притягнути винних до відповідальності. Окрім понад 20 загиблих поранено ще півсотні людей, горіли вагони, зруйновано житлові будинки.