У Маріуполі прапор окупантів замінили українським на День Незалежності (відео)

Українці змушені святкувати таємно, але прапор показує мешканцям — Україна продовжує боротися

В окупованій частині України патріоти відзначили День Незалежності — український прапор гордо майорів над Маріуполем, Херсонщиною та Харківщиною. Напередодні прапором прикрасили пам’ятник у Херсоні, а по області поширили листівки на підтримку України.

Відео та фото того, як над окупованими населеними пунктами було піднято український прапор, розмістило Головне управління розвідки Міноборони. У ньому наголошується, що Рух Опору веде невпинну боротьбу для визволення українських земель, а також щоб кожен українець відчув, що визволення близьке.

Передали вітання з Маріуполя, Криму, Херсонської, Харківської, Донецької та Луганської областей. У відео від ГУР – український прапор у Маріуполі, смт Мирне Херсонської області та Балаклії Харківської області.

Також прапор України підіймали у селі Нікольське під Маріуполем.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в росії різко передумали з проведенням псевдореферендумів на окупованих територіях до дня виборів у рф — 11 вересня. Серед причин називається те, що росія не сильно посунулася у спробах захоплення Донецької області, а також, ймовірно, небажання українців на окупованих землях русифікуватися — про це не раз розповідали місцеві, розрахунки досі ведуться у гривні, а багато людей чекають на прихід ВСУ.