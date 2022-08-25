Віряни УПЦ МП влаштували Хресну ходу, попри заборону влади: скандальне відео стало хітом росЗМІ

Місцева влада думає, що робити з Хресною ходою

Дивна ситуація сталася у Тернопільській області, де багатотисячна колона вірян Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП), попри повномасштабне вторгнення рф, рухається у напрямку Почаєва.

Про це повідомляє hromadske. Віряни неорганізованими групами рухаються до Свято-Успенської Почаївської Лаври, яка зараз перебуває в оренді УПЦ МП.

"Це неорганізована колона людей, серед них немає чітко визначеної особи, яка їх офіційно веде. Поліцейські забезпечують публічний порядок і безпеку людей, що беруть участь у ході, а також дотримання ними правил дорожнього руху. Таких порушень, щоб людей за щось затримувати, не було ", — зазначили у місцевій поліції.

У поліції пояснили, що Рада оборони Тернопільської області ще 26 липня ухвалила рішення, згідно з яким під час здійснення релігійних обрядів слід уникати організованого пересування пішки або автомобільним транспортом, групами, колонами чи ходою. Проте віряни ігнорують цю заборону.

Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш розповів, що у колоні рухаються 5 тисяч людей. У деяких населених пунктах їх зупиняють, проте віряни оминають такі села/міста полями.

"Вчора у нас було дуже багато різних подій. Замість того, щоб зосередитися на іншій роботі, ми цих людей по полях виловлювали. Вони бігли на прорив. Це неконтрольована маса", – оцінив ситуацію Труш.

Глава ОДА додав, що настоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій сказав, що не благословляв на цю ходу, а хмельницький владика також відмовився брати на себе відповідальність. Що робити з ходою вірян місцева влада Тернополя вирішить 26 серпня на засіданні обласної ради.

Деякі віряни висловлюють свою незадоволеність у мережі через "теплий прийом". У рф ці ролики активно використовує російська пропаганда.

Раніше повідомлялося, що представники Православної церкви України (ПЦУ) та УПЦ підписали історичний документ, де разом засудили москву. Проте конфлікти між священиками двох церков ще виникають. Наприклад, священик "Московського патріархату" побив "колегу" з ПЦУ хрестом.