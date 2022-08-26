Під Луганськом знищено чергову базу окупантів: вражаючі фото

Потужна "бавовна" сталася на окупованій території рано вранці

Після успішних вогневих операцій зі знищення складів на півдні України бійці ЗСУ "повернули" свою увагу російським позиціям на Донбасі. Не дивно, що ранок п’ятниці, 26 серпня, розпочався для жителів тимчасово окупованої Кадіївки (раніше Стаханова) на Луганщині з гучних вибухів. Як виявилося, точними влученнями українські захисники змогли знищити російську військову базу, яку влаштували на території місцевого готелю "Донбас".

Фото з місця влучення снарядів публікують місцеві "ватні" Telegram-канали, також інформацію підтверджує ресурс "Оперативний ЗСУ". Знімки зруйнованої будівлі дуже говорять — навряд чи російським службовцям, які перебувають усередині, вдалося врятуватися.

Повідомляється, що окупанти чудово відчували, облаштувавши тут постійну базу.

Готель "Донбас"

Дані точні — про це говорять, не ховаючись, навіть місцеві жителі, які наголошують на прицільності потрапляння ЗСУ. Також вони розповідають, як відбувався обстріл та скільки вибухів чула Кадіївка вночі.

Бойовики "ЛНР" стверджують, нібито українські військові обстріляли лише мирний квартал, загрожуючи життю містян. У якості озброєння, яким вдарили по базі, окупанти вибрали, звичайно ж, ракети HIMARS. Уламки цих ракет нібито виявили на руїнах "Донбасу".

Доповідаючи про обстановку, загарбники кажуть, що немає втрат серед мирного населення. При цьому про військовослужбовців взагалі не згадується, що може означати лише одне дуже серйозні втрати.

Кадїівка на карті

Втім, мешканцям окупованих територій Донбасу не звикати до "бавовни" вранці. Нещодавно "Телеграф" розповідав, які потужні вибухи струсили Горлівку, коли там спалахнув склад із російськими боєприпасами.

Також ми писали про успішну ліквідацію одного із запорізьких гауляйтерів — Івана Сушка. Від тамади він спробував "пробитися" у представники окупаційної "влади", але його кар’єру вміло обірвали місцеві партизани.