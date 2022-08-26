Готуються до ядерної катастрофи? окупанти завезли у Мелітополь 10 хімлабораторій

До окупованого міста завезли 10 хімічних лабораторій

У п’ятницю, 26 серпня, на 184-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що у Мелітополь (Запорізька область) окупанти доставили 10 хімічних лабораторій для порятунку своїх офіцерів у разі радіаційних викидів на Запорізькій АЕС.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров, передає офіційний телеграм-канал НАЕК "Енергоатом". Ці лабораторії знаходяться в межах міста в одному з медичних закладів.

"Десять хімічних лабораторій знаходяться на території однієї з лікарняних установ Мелітополя. Ці лабораторії, на нашу думку, завезені до міста, щоб врятувати своїх офіцерів, генералів, якщо трапиться радіаційний викид на ЗАЕС. Про цивільне населення, звичайно, вони не думають", — сказав Федоров.

"Це чергове підтвердження готовності росії зробити акт ядерного тероризму, спровокувавши на захопленій Запорізькій АЕС аварію з викидом радіації", — зазначили в "Енергоатомі".

Нагадаємо, 25 серпня Запорізька АЕС вперше у своїй історії була повністю знеструмлена через провокацію російських окупантів. Через цю ситуацію на станції була загроза вибуху. 26 серпня ЗАЕС таки було підключено до мережі, та розпочалося виробництво електроенергії для потреб України. У США закликають росіян залишити територію стратегічного об’єкта та зробити ЗАЕС демілітаризованою зоною.