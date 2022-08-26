Крадіжки росіян в Україні вийшли на новий рівень: міністр показав відео

Окупанти видають побудовану Україною будівлю за свою

У п’ятницю, 26 серпня, на 184-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що росіяни вкрали в Новій Каховці цілу будівлю Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Про це на своєму telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він також опублікував відео, на якому окупанти вихваляються, як "будували" так званий "Центр для швидкої інтеграції у рф". Цікаво, що окупанти не прибрали зі стін частину айдентики "Дія.Центрів".

"Цікаво, що росіянам навіть не спало на думку зняти зі стін частину айдентики Дія.Центрів. Окупанти відібрали у 60 тисяч українців можливість отримувати держсервіс швидко, зручно та людяно. Але це ненадовго. Впевнений, незабаром над ЦНАПом у Новій Каховці буде синьо-жовтий прапор. Як і в інших тимчасово окупованих містах України", — написав міністр.

Додамо, що 18 серпня у Новій Каховці загарбникам влаштували "феєричний вечір", а днем раніше ЗСУ рознесли військову базу росіян у цьому місті. Повідомляється, що окупанти втратили десятки одиниць техніки.