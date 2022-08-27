росія вночі обстріляла Харків та Запоріжжя: фото та відео наслідків

Про загиблих внаслідок атаки поки що невідомо

Російські окупанти не зупиняють ударів на сході та півдні України — атакували в ніч проти 27 серпня Харків та Запоріжжя. Удару по Харкову завдали близько 2-ї ночі. Під обстрілом опинилася центральна частина міста Основ’янського та Київського районів. Зокрема, постраждала Павлівська площа.

У нещодавно реконструйованих будинках вилетіли вікна, повідомляє мер Ігор Терехов. Серед постраждалих будівель – історична пам’ятка, будинок купця Адама Піотровського, також пошкоджено школу.

У попередній інформації про постраждалих чи загиблих внаслідок обстрілу не повідомлялося, але на площі утворилася вирва від удару. Місцеві інформаційні спільноти діляться фото та відео наслідків вибуху. Увага – нецензурна лексика на записі.

Наслідки удару

Скло вилетіло не тільки в історичних будівлях, а й у будинках харків’ян

Вирви пошкодили дорожнє покриття

У Запоріжжі обстріл також розпочався близько 2-ї ночі. Під ударом опинився не лише обласний центр, а й Запорізький район. Загальна кількість прильотів — 16, під ударом опинилися об’єкти інфраструктури у Шевченківському районі та біля міста. Зазначається, що поки що невідомо про постраждалих внаслідок атаки, повідомляє голова ОВА Олександр Старух.

Напередодні у Запорізькій області окупанти внаслідок обстрілу населеного пункту Кам’янка вбили молоду жінку з двома дітьми 8 та 2 років – вони перебували у будинку, який обстріляли. Також загинув 17-річний юнак з Оріхова. Регіональні спільноти також інформують про обстріл Нікополя в ніч на 27 серпня, окупанти не дають спокою місту вже кілька тижнів. Тим часом російські військові знову збільшили кількість ракетоносіїв в акваторії Чорного моря.