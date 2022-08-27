Окупанти отримали нові методички для спілкування з українцями: чим можуть погрожувати

Місцевих мешканців можуть "здати" до поліції за родинні зв’язки або небажання жити в росії

Спілкування з населенням на окупованій території росіяни та колаборанти проводять за методичкою. Раніше вона включала більше питань "відбілення" російської влади після вторгнення в Україну. У новому документі, що з’явився в мережі, розповсюджують фейки про те, що відбувається на підконтрольній частині України, а також намагаються переконати місцевих мешканців у довготривалості окупації.

У новому файлі 30 питань із рекомендаціями відповідей, дій та реакцій. Наприклад, на питання виїзду в інші області України чи Європу передбачається перекласти відповідальність на це питання лише на українську та європейську владу та заявити про гоніння на російськомовних. Окремо варто наголосити на рекомендації, як чинити з тими, хто в росії жити не хоче — про них рекомендують повідомляти поліції чи силовики окупантів. Такий самий сценарій приготували для тих, чиї рідні борються за Україну.

Цікаві моменти, які радикально розходяться з дійсністю, — заяви про те, що у західній частині України польський злотий ходить нарівні з українською валютою, а також, що у Криму люди не чують вибухів. Орієнтуючись на згадані географічні об’єкти, методичка використовується на півдні України.

Таблиця з прикладами роботи із запереченнями населення на окупованій території

Раніше "Телеграф" розповідав, як рф намагається завоювати місцеве населення на захоплених територіях — організовують постійні свята, які прославляють росію та триколор, а також привозячи як гуманітарку фізрозчин до лікарень та кормів для тварин.