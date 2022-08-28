Повне запустіння та медузний "десант": що відбувається на Федотовій косі в Кирилівці (фото та відео)

Раніше на "Федотці" вирувало життя, а зараз тусуються лише медузи та чайки

Кирилівка Запорізької області, яка опинилася у російській окупації, завжди була популярним місцем серед туристів. Однак нинішня ситуація не надто "прихильна" до відпочинку на курорті, тод не дивно, що найбільш улюблені пляжі відпочивальників — на Федотовій косі — прийшли в запустіння і поросли травою.

Про те, як виглядає "Федотка" зараз, розповіли адміністратори Instagram-паблік azovseagram. Вони не лише показали зневіру, яку приніс із собою "російський світ" на українську землю, а й побували на пляжі після серйозного шторму на Азовському морі.

Федотова коса завжди користувалася популярністю серед приїжджих та місцевих. Ще до розвитку курортного бізнесу вона була місцем для частого кемпінгу та локальних виїздів компаній, а потім почала забудовуватися різними закладами. Для молоді тут був справжній рай – багато кафешок, барів та нічних клубів. Їхня близькість до моря додавала завжди додаткової чарівності такому відпочинку. Варто додати, що саме тут розташовувався один із найбільших в Україні аквапарків — "Острів скарбів", а також дельфінарій "Оскар".

"Федотка" зараз

На вулиці ні душі

Зараз більшість курортної інфраструктури на "Федотці" занедбана, а сама вона здається пустельною і безлюдною.

Відпочивальників немає

Пляжі через відсутність туристів щедро поросли травою

Бурхливе Азовське море

Єдиними її мешканцями є чайки, дрібні звірята та, звичайно ж, медузи. Останні "висадили свій десант" 27 серпня – одразу після серйозного шторму. Пляжі Кирилівки просто усіяні загиблими медузами, але прибирати тільця морських обителів нема кому: окупантам, звісно ж, не до наведення порядку.

Загалом ситуація на Федотовій косі трохи нагадує постапокаліптичну — в окремих місцях здається, ніби тут ніколи не ступала нога людини. І лише існуючі споруди і металеві загородження, що злегка покосилися через вплив моря, доводять, що це не так.

Такою порожньою Федотова коса давно не була

Така ситуація, до речі, й у тимчасово окупованому Генічеську. Тут на пляжах також немає відпочиваючих, а медузи заполонили весь морський простір.

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