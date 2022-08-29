Місія МАГАТЕ вирушила на ЗАЕС: окупанти перед цим влаштували провокацію з постраждалими

Двох осіб госпіталізовано у вкрай тяжкому стані

Нічний обстріл росіянами окупованого Енергодару приніс чимало біди жителям міста, адже ворожі снаряди цілили виключно по житлових кварталах. Численні поранення різного ступеню тяжкості отримали не менше 10 енергодарців. Наразі наслідки обстрілу ліквідовують представники екстрених служб, правоохоронці фіксують пошкодження.

Відповідну інформацію у своєму телеграм-каналі на ранок 29 серпня повідомив енергодарський міський голова Дмитро Орлов, відзначивши, що двоє цивільних громадян, які були травмовані в результаті обстрілу окупантами, у вкрай важкому стані госпіталізовані до відділення інтенсивної терапії. Наразі за їхні життя борються медики.

Крім того, очільник міста додав, що на вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів, а саме поблизу будинків під номерами 4, 8 та 18, російські снаряди пошкодили не менше двох десятків автомобілів жителів Енергодара.

"Очевидно, так рашисти "відпрацювали" свій сценарій напередодні приїзду місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Пряма загроза життю цивільного населення терористів не зупиняє", — написав Орлов.

Варто додати, що Міжнародне агентство з атомної енергетики ООН (МАГАТЕ) вже відправило команду експертів для інспекції Запорізької атомної електростанції. Вочевидь, це й послугувало приводом посилених обстрілів Енергодару та Нікопольського району Дніпропетровщини з боку російського противника.

Про це Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив на своїй сторінці у Твіттері.

Згідно з даними, які кількома днями раніше були оприлюднені виданням The New York Times, до складу експертної комісії МАГАТЕ увійдуть представники сусідньої Польщі, Литви, які з першого дня російського вторгнення підтримують Україну. А також експерти з Сербії та Китаю, яких українська сторона відносить до дружніх з агресором країн. Крім того, багатостраждальну ЗАЕС відвідають представники Албанії, Франції, Італії, Йорданії, Мексики, а також Північної Македонії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Запорізька АЕС, яка вийшла з-під українського контролю, з 25 серпня вперше за всю історію існування була відключена від електрики.

Також нагадаємо, що Україна визнає дії російських окупантів на ЗАЕС ядерним тероризмом. Західні партнери з цим твердженням в цілому згодні.