"Йдуть на зміну і не знають, що з ними буде": співробітник ЗАЕС про те, в яких умовах працює персонал станції

Найгірше те, що співробітникам АЕС доводиться працювати під обстрілами

Запорізька атомна електростанція в місті Енергодар перебуває у російській окупації з березня. За цей час загарбники неодноразово обстрілювати атомний об'єкт, стягнули туди військову техніку, їх дії призвели до того, що 25 серпня станція повністю відключилася від енергомережі. Відновлювати роботу найбільшого атомного об'єкта в Європі увесь цей час доводиться працівникам АЕС. Попри те, що вони постійно працюють, аби не сталося найгіршого, російські окупанти знущаються з них.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" на умовах анонімності дин зі співробітників Запорізької атомної електростанції.

За його інформацією, станом на зараз на ЗАЕС залишається близько 1500-2000 осіб персоналу. Раніше вони працювали за графіком 3 через 2 (робочі та вихідні відповідно), але цілком можливо, що через брак фахівців графік змінився і вони відпочивають всього один день між змінами. Цього часу надто мало, адже росіяни не гребують можливістю вибивати з них інформацію шляхом тортур та катувань.

"Люди, які відповідають за ядерну безпеку, йдучи на зміну, не знають, що з ними буде. А ще під обстрілами знаходяться. Вночі не сплять. І у цьому стані треба працювати. Це дуже важко. Коли я там перебував, це було видно по людях. А декого ще й кидають у камери 1,5/2 метри і вони перебувають там у спеці, де нема чим дихати, їх б’ють, катують, добувають інформацію. Витримувати це важко. Ніхто не знає, коли може прилетіти. Якби не було росії, то цього б усього не було б", — розповів співробітник ЗАЕС.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чим загрожує "блекаут" на ЗАЕС, які пошкодження унаслідок обстрілів можуть бути найкритичнішими, чи можливий витік радіації або вибух і що треба зробити негайно.