Нічний обстріл України: де зафіксували "прильоти" снарядів окупантів (відео)

Окупанти продовжують атакувати сплячих українців — обстріли велися у темний час доби

Після того, як українські військові розпочали контрнаступальні дії на півдні України, росіяни активізувалися з областелами прилеглих областей, зокрема Запорізької та Дніпропетровської. Починаючи з пізнього вечора 29 серпня до світанку 30 серпня з різних місць надходили свідоцтва обстрілів з боку росіян.

Зокрема повідомляється про прильоти у Кривому Розі, Новомосковську, Нікопольському районі та Нікополі. У Синельниківському районі Дніпропетровської області попередньо працювали системи ППО.

Зазначимо, частина атак, ймовірно, була з реактивних систем залпового вогню, якими російські окупанти поливають прифронтові міста. Зазначається також підвищена активність ворога у районі річки Інгулець.

У Запоріжжі можна було почути від трьох до п’яти вибухів згідно з даними з різних джерел. Їх наявність офіційно підтвердила міська та обласна влада. Повідомляється, що ворожий удар припав на околицю одного з районів міста. Били ракетами, але не зафіксовано ані значних руйнувань на об’єктах інфраструктури, ані постраждалих (попередні дані). Наголошується, що наслідки удару уточнюються.

Раніше "Телеграф" публікував заклик Офісу президента України не розповсюджувати домисли про операцію ЗСУ на півдні України, а довіряти тим фактам, які озвучує Генштаб ЗСУ. У разі успіху на півдні, операція ЗСУ принесе Україні міцнішу позицію в переговорах з росією і зведе нанівець досягнення окупантів у війні.