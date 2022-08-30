Нам скоро відновлювати Херсонщину: Кім зробив важливе звернення до українців

Саме зараз саме час підтримати українських захисників

Українці через півроку бойових дій звикли до війни і стали менше допомагати армії, проте Збройні сили України зараз потребують підтримки на тлі своїх контрнаступальних дій у Херсонській області.

Таку заяву вранці у вівторок, 30 серпня, зробив керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Він підтвердив, що зараз точаться важкі бої, проте їхні деталі зі зрозумілих причин не можна розголошувати, — про все згодом повідомить Генштаб.

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Також Кім зауважив, що на великій частині України звикли до війни, через що зменшилася допомога ЗСУ щодо постачань дронів, машин та іншого.

"А зараз саме той час, коли це дуже потрібно. Ворог вивів певну кількість безпілотників. У нас не вистачає дронів та автомобілів", — наголосив він.

"Я звертаюся до всіх волонтерів, — відновіть свої контакти, зверніться, запитайте у військових, чим їм потрібно допомогти. Включайтеся знову до роботи, тому що в нас незабаром відновлення Херсонської області", — додав голова Миколаївської ОВА.

Як повідомляв "Телеграф", за деякими даними, лише за 29 серпня ЗСУ змогли повернути контроль над чотирма населеними пунктами Херсонської області.