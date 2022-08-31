Є вікно можливостей: військовий експерт пояснив, як звільнятимуть Херсон

Росіянам доведеться шукати додаткові шляхи відступу

Прорив першої лінії оборони російських окупантів на півдні України став справжньою несподіванкою для ворога. Поки що ЗСУ вдається поступово просуватися вглиб фронту, проте подібне "вікно можливостей" для відтіснення ворога не буде постійним. Імовірно, наші хлопці мають час до середини жовтня.

Така думка була висловлена вітчизняним військовим експертом Михайлом Жироховим для видання ВВС. Фахівець наголосив, що зараз українські військовослужбовці займаються "видавлюванням" ворога з регіону, намагаючись у будь-який спосіб змусити його відійти з окупованої території.

На це впливає регулярне знищення російської військової інфраструктури, а також прицільні удари головними мостами на Херсонщині — це порушує основні логістичні зв’язки, а також позбавляє противника можливості легко відступати і маневрувати. Жирохов називає таку тактику цілеспрямованими зусиллями по відсіченню армії рф на правому березі Дніпра. Головне завдання – обмежити доступ новим членам особового складу, а також постачання зброї на Херсонщину.

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При цьому швидким цей рух навряд чи стане, попереджає експерт:

"Нам не слід очікувати кавалерійської атаки, тому що генеральний штаб ЗСУ не хоче вуличних боїв у Херсоні — це призведе до великих втрат. Українська стратегія полягає у тому, щоб вичавити ворога".

Загалом російську армію на Херсонщині військовий експерт порівнює із загнаними в глухий кут щурами. Тому Михайло Жирохов попереджає: ворогові варто дати бодай один шлях для відходу, інакше вони ризикнуть битися до останнього солдата. Основні бої за Херсон, вважає експерт, слід закінчити до середини жовтня — далі сезонні опади можуть негативно вплинути на розмиття доріг, через що втеча противника стане фактично неможливою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як на загальний характер війни можуть вплинути успіхи українських воїнів на півдні України. Ситуацію докладніше описав полковник Сергій Грабський.