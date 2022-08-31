Вибухи та дорожнеча у магазинах: як живе в окупації Нова Каховка (відео)

До російського вторгнення Нова Каховка активно розвивалася

Нова Каховка — місто в Херсонській області України, примітне своїм туристичним потенціалом та стратегічним значенням. Саме біля нього розташовується одна з найважливіших транспортних артерій та "ворота" для води в Крим — Каховська ГЕС. Але останнім часом місто з’являється в зведеннях новин через вибухи — воно в окупації і українські військові ліквідують склади боєприпасів російських загарбників, а також б’ють лініями логістики.

Ось і в ніч проти 31 серпня повідомляється про вибухи. У мережі з’явилося відео, на якому, як зазначається, вибухає склад боєкомплекту окупантів у Новій Каховці.

Місцевим мешканцям практично на лінії фронту живеться непросто. Крім небезпек від вибухів, через які населення закликали евакуюватися, ускладнюється чималими цінами на харчі та побутові товари. Наприклад, привізний "Доширак" коштує у Новій Каховці 40 грн. Ціна у рублях дублюється на цінниках дрібним шрифтом.

За невеликий дитячий шампунь марки "Вухатий нянь" потрібно віддати 115 грн., а за дезодорант Rexona — понад 220 грн. На полицях є продукти як російського, так і українського виробництва — за майонез "Економний" просять 83 грн, український "Королівський смак" того ж обсягу — у рази дешевше.

Традиційно недорогі на окупованій території продукти, які вирощують на місці, — фрукти та овочі. У дешевшому "Соц-маркеті" за кавуни просять трохи більш як 2 грн/кг, капуста — від 8 грн/кг, цибуля — від 14 грн/кг.

Місцеві жителі повідомляють, що у місті багато солдатів. Нагадаємо, окупанти увійшли до беззахисної Нової Каховки вже в першу годину російського вторгнення — їх цікавив канал води до Криму, згадує глава міста.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Новій Каховці партизани успішно ліквідували колаборанта — Віталія Гуру було поранено з пістолета. Зазначимо, що головні колаборанти тимчасово окупованих областей на півдні України вже втекли з території областей — один до Криму, другий взагалі до росії.