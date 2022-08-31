Сезон "бавовни" триває: у розташуванні окупантів поблизу Мелітополя прогриміло 10 вибухів

Окупантам не втекти від захисників України та партизанів

У середу, 31 серпня, на 189-й день повномасштабного вторгнення рф стало відомо про вибухи поблизу Мелітополя (Запорізька область).

Про це повідомив міський голова міста Іван Федоров у telegram. За його інформацією, близько 10 вибухів пролунали на південь від Мелітополя. Він зазначив, що "бавовна" сталася поблизу Молочного лиману, куди росіяни звозили свою техніку.

"Спротив продовжується: зафіксовано близько 10 вибухів на південь від Мелітополя, в сторону Молочного лиману, куди окупанти звозили свою військову техніку. Вибухи йшли по наростаючій: спочатку їх почули мешканці південних вулиць, згодом все місто. Збираємо більш детальну інформацію", — заявив Федоров.

Молочний лиман на карті України

Нагадаємо, на військових об’єктах у Мелітополі та поряд з містом регулярно відбувається "бавовна". Наприклад, у ніч на 28 серпня в районному центрі було знищено базу загарбників, а також будівлю, де окупанти вели підготовку до псевдореферендуму. Крім того, днями ще один штаб окупантів був підірваний у селі Приазовське під Мелітополем.

Раніше повідомлялося, що окупаційна "влада" Мелітополя вирішила повернути пам’ятник Леніну, який був знесений ще у 2015 році.