Росіяни намагаються утримувати позиції, а якщо це не виходить, то мінують усе довкола

Українські військовослужбовці посилено працюють над тим, щоб максимально використовувати "вікно можливостей", яке зараз відкрилося на півдні завдяки тактиці та новій західній зброї. Бійці ЗСУ активно б’ють по скупченнях живої сили та техніки російських окупантів, прирікаючи тих на серйозні втрати. Однак змусити ворога масово тікати в українців поки не виходить — ті тримають міцну оборону попри "бавовну", що регулярно трапляється.

Що зараз відбувається на фронті у південних областях України, повідомили представники оперативного командування "Південь" у свіжому зведенні від 1 вересня. Зазначимо, що регулярність наших точних ударів не зменшилася — російські склади та різні опорні пункти продовжують злітати у повітря.

Лише за останню добу наші військові 24 рази вдарили по ворожих позиціях. Знищуються пункти управління БПЛА, російські станції радіоелектронної боротьби (для порушення зв’язку окупантів та повернення регіону під "контроль" українських операторів), а також засобів ППО.

З максимально приємного — росіяни фактично втратили можливості користуватися основними переправами через Дніпро. ЗСУ утримують Даріївський та Каховський мости під вогневим контролем, що заважає росіянам використовувати його для доставки нових боєприпасів. Ту переправу, яку ворог споруджував поряд із Дар’ївкою, успішно знищили та пустили на дно.

Зазначимо, що список втрат російської армії на південному фронті дуже великий — щонайменше 201 солдат, одразу 12 танків Т-72, а також 18 одиниць різної бронетехніки. Сюди варто включити ЗРК "Бук-М3", важку вогнеметну систему "Сонцепек", п’ять гаубиць "Мста-Б" та інші. Також противник не дорахувався одразу шести складів із боєприпасами — на території Херсонського, Бериславського та Генічеського районів. Стали історією та компункти двох російських полків — 331-го парашутно-десантного та 56-го десантно-штурмового.

До речі, розташування російських кораблів, як і їх чисельність у Чорному морі, залишилися незмінними. Вочевидь, ворог побоюється маневрувати зайвий раз, щоб не напоротися на далекобійну зброю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, як ситуацію на південному відрізку фронту в Україні оцінюють американські аналітики. Крім того, вони вважають, що росіяни мають на цьому напрямі серйозні проблеми.

Це пояснило б, чому відомий херсонський колаборант Кирило Стремоусов раптово опинився в росії, а не на малій батьківщині.