Мелітопольцям продовжують намагатися промити мозок

Через пів року окупації Мелітополя та після низки ефективних ударів Збройних сил України по позиціях росіян у місті, загарбники не втрачають надії на фальсифікацію "референдуму" з подальшою анексією частини Запорізької області.

Про це можна судити з свіжих знімків, які місцеві жителі передали у розпорядження "Телеграфу".

росія ніяк не наважиться імітувати "референдум"

Як пишуть окупанти у підконтрольній газеті "Комсомольська правда" за серпень, "референдум" хочуть провести очно на дільницях, для онлайн-голосування не вистачає технічних можливостей. Хто не зможе прийти, тому принесуть бюлетені додому.

Точну дату досі не називають, проте анексію українських територій у росії називають "найважливішим завданням осені".

Разом з тим окупанти вже називають і орієнтовні показники, які фальсифікуватимуть на "референдумі", — явка на рівні 70%, при цьому не менше 50% повинні проголосувати за "приєднання" до росії.

Такі газети роздають мешканцям Мелітополя.

Місто потопає у триколорах

Щоб створити видимість "руського миру" на захопленій українській території, окупанти повсюдно продовжують розклеювати свої борди та розвішувати прапори росії.

Такі нові борди з’явилися у місті

Мелітопольський коледж успішно захопили та обвішали російськими прапорами

Трикольорові ганчірочки розвішують і над звичайними магазинами

Як повідомляв "Телеграф", у Мелітополі сильно подорожчали продукти, зокрема, риба.