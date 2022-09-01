Все в триколорах: як Мелітополь продовжують готувати до "референдуму" (фото)
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Мелітопольцям продовжують намагатися промити мозок
Через пів року окупації Мелітополя та після низки ефективних ударів Збройних сил України по позиціях росіян у місті, загарбники не втрачають надії на фальсифікацію "референдуму" з подальшою анексією частини Запорізької області.
Про це можна судити з свіжих знімків, які місцеві жителі передали у розпорядження "Телеграфу".
росія ніяк не наважиться імітувати "референдум"
Як пишуть окупанти у підконтрольній газеті "Комсомольська правда" за серпень, "референдум" хочуть провести очно на дільницях, для онлайн-голосування не вистачає технічних можливостей. Хто не зможе прийти, тому принесуть бюлетені додому.
Точну дату досі не називають, проте анексію українських територій у росії називають "найважливішим завданням осені".
Разом з тим окупанти вже називають і орієнтовні показники, які фальсифікуватимуть на "референдумі", — явка на рівні 70%, при цьому не менше 50% повинні проголосувати за "приєднання" до росії.
Місто потопає у триколорах
Щоб створити видимість "руського миру" на захопленій українській території, окупанти повсюдно продовжують розклеювати свої борди та розвішувати прапори росії.
Як повідомляв "Телеграф", у Мелітополі сильно подорожчали продукти, зокрема, риба.