Звільнення Херсона: військовий експерт припустив, як далеко від міста знаходяться ЗСУ

Лінія фронту зрушила, але в Генштабі поки не зізнаються, наскільки сильно

Наближення української армії до тимчасово окупованого Херсона після прориву першої лінії оборони окупантів на півдні заперечити неможливо. Це підтверджується і інсайдами військових, і регулярною "бавовною", яку чують мешканці обласного центру та інших населених пунктів. Проте докладної інформації в Генштабі не розкривають заради успішнішого проведення операцій. При цьому наші війська можуть бути вже зовсім поруч із Херсоном — кілометрів за десять.

Таке припущення зробив військовий експерт Олег Жданов під час спілкування із журналісткою Наталією Мосейчук. Він наголосив, що офіційні представники ЗСУ утримуються від коментарів ситуації більш докладно, щоб не порушити військову таємницю і не зіпсувати "сюрпризи" ворожим солдатам.

До початку наступальної операції на півдні в окремих місцях позиції ЗСУ перебували приблизно за 20 кілометрів від Херсона.

"На скільки і де ми просунулися вперед, сьогодні сказати дуже важко, адже жодних орієнтирів від Генштабу ми не отримуємо, — зазначає Жданов. — Якщо дивитися американську пресу, то, наприклад, CNN повідомляє, що лінія фронту відчутно змінилася у бік Херсона. Але вони не пишуть де і на скільки кілометрів".

Проте військовий експерт вважає, що до обласного центру нашим захисникам залишилося ще понад десять кілометрів.

Також Олег Жданов додав, що частина його прогнозів щодо дій ЗСУ на півдні підтвердилася: окупантів "виносять" артилерією та авіацією, а також порушують їхню логістику. При цьому українські військовослужбовці додали до своєї тактики ще штурмові та наступальні дії.

Раніше "Телеграф" писав, що наші захисники мають певне "вікно можливостей", яке протримається приблизно до листопада. Саме за цей відрізок часу, вважає військовий експерт Михайло Жирохов, ЗСУ слід спробувати звільнити Херсон.

Також ми розповідали, що початок контрнаступу ЗСУ на Херсонщині, ймовірно, настільки розлютив бункерного лідера володимира путіна, що йому навіть довелося викликати команду лікарів.