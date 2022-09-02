Сміливі пенсіонери пішки вийшли з окупації, попри смертельну небезпеку

Люди не хочуть жити у російській окупації

У п’ятницю, 2 вересня, на 191-й день повномасштабного вторгнення рф стало відомо про втечу кількох українських пенсіонерів з тимчасово окупованих територій Херсонщини.

Група пенсіонерів, попри смертельну небезпеку, вирішила залишити рідне село, яке знаходиться в окупації, та попрямувала на підконтрольну Києву територію. На щастя, люди похилого віку успішно дісталися в безпечне місце. Про це повідомляє поліція Херсонської області у Facebook.

У поліції зазначили, що безпечних шляхів евакуації поки що немає, а поблизу сіл на лінії фронту точаться важкі бої. Крім того, росіяни щодня обстрілюють населені пункти із РСЗВ. Проте люди самостійно виходять із-під обстрілів. Цього разу 12 мешканців одного із сіл пішки подолали кілька кілометрів, брід через річку Інгулець і дісталися найближчого населеного пункту, підконтрольного Україні.

"Правоохоронці зустріли втомлених людей та заспокоїли їх. Чоловіки й жінки розповіли, що усе життя прожили в селі, тож знають всі можливі місця переправи. За їх словами, у тому населеному пункті ще залишаються до ста мирних жителів, переважно похилого віку, які не схотіли кидати домівки та господарства", — повідомили у поліції.

Раніше у ЗСУ закликали жителів Херсонщини евакуюватись або знайти безпечне місце. Нещодавно ЗСУ перейшли у наступ на цьому напрямі.