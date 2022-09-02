Жінка зливала дані спецслужбам рф, поки чоловік воював за Україну

Зрадниці росіяни пообіцяли "високий рівень життя"

У п’ятницю, 2 вересня, на 191-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що СБУ викрила жінку-інформатора, яка надавала російським спецслужбам дані про розташування військових об’єктів і техніки ЗСУ вздовж лінії фронту поблизу Донецької та Запорізької областей.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook. 31-річна мешканка Дніпропетровської області розпочала роботу на ворога у травні 2022 року.

Примітно, що жінка зважилася на подібне, попри те, що заміжня за військовослужбовця ЗСУ. Чоловік, який зараз перебуває на східному фронті, регулярно перераховував їй гроші на утримання їхнього спільного сина.

За інформацією джерела, зловмисниця використала свого чоловіка "в темну": розпитувала дані про розташування його військової частини та інших угруповань ЗСУ на передових позиціях. Потім вона передавала дані у військову розвідку росії, після чого по позиціям ЗСУ завдавалися артилерійські та мінометні удари. Крім того, росія використовувала авіацію.

Повідомляється, що в обмін на дані росіяни пообіцяли жінці російський паспорт та високий рівень життя, якби окупанти захопили регіон. Зрадницю було затримано після чергової передачі інформації. Зловмисниці повідомили про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада), а судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Раніше повідомлялося, що СБУ накрила масштабну корупційну мережу у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Як виявилося, схема була дуже простою. До цього СБУ провела обшуки у 2 областях через розкрадання гуманітарки.