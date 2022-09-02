Український партизан підірвав росгвардійців у Токмаку — одного вбито

Партизанський рух працює на тимчасово окупованих територіях

У п’ятницю, 2 вересня, на 191-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в росії повідомили про смерть росгвардійця в Токмаку (Запорізька область), якого нібито вбив "коригувальник ЗСУ".

За інформацією telegram-каналу Baza, росгвардійцям та співробітникам місцевої "поліції" дали "наводку" на чоловіка, "який дивно поводився" біля одного з будинків. Під час бесіди з ним невідомий піднявся до квартири та кинув у окупантів гранату.

Повідомляється, що співробітників Росгвардії поранило, після чого герой перемістився до підвалу та відкрив стрільбу по поліцаю. Джерело стверджує, що "поліцейському" вдалося поранити партизана, проте той зміг втекти. Загарбники оточили будинок за допомогою спецназу, але знайти сліди "коригувальника" не змогли. У росії вважають, що він здійснив самопідрив.

Додамо, що один із росгвардійців помер у лікарні, другий перебуває у реанімації.

Токмак на карті України

Блогер Сергій Стерненко на прикладі цієї новини розвінчав міф російської пропаганди про те, що мешканці тимчасово окупованих територій нібито дуже раді бачити "російський мир".

Сергій Стерненко прокоментував героїчний вчинок мешканця Токмака

Раніше повідомлялося, що партизани підірвали штаб окупантів у Запорізькій області. До цього сили опору знищили запорізького гауляйтера.