Росіяни вдарили по Миколаївщині, є загибла дитина та багато поранених

Найбільше постраждали два райони області

На 192 день повномасштабного російського вторгнення, окупаційна армія рф знову завдала ударів по багатостраждальній Миколаївській області. В результаті ворожого обстрілу з боку росіян шестеро жителів регіону зазнали травм різного степеню тяжкості, серед них є неповнолітні. Одна дитина, на жаль загинула.

Відповідну інформацію у суботу, 3 серпня, у своєму телеграм-каналі оприлюднила очільниця Миколаївської обласної адміністрації Ганна Замазєєва, відзначивши, що ворог поцілив по населених пунктах Миколаївського та Баштанського районів. Крім того, уночі було чути кілька вибухів у місті Вознесенськ.

За її словами, крім артилерійських обстрілів, росіяни гатили по області й з бойових з літаків. Окупаційна армія пошкодила житлові та господарські будівлі у Первомайській, Широківській та Березнегуватській громадах. Через масовані обстріли виникло багато пожеж. Одна з них трапилася через влучання в гаражі в одному з районів обласного центру. Також ударною хвилею винесло вікна і двері у приватному житловому будинку.

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"Сьогоднішній ранок, взагалі, тяжкий. Обстріли продовжуються. На жаль, є постраждалі. 2 поранених у місті Миколаєві, 4 — у Березнегуватому. Серед поранених — двоє дітей. На жаль, є і загиблі — 8-річна дитина. Щирі співчуття рідним", — написала Замазєєва.

Також повідомляється, що станом на ранок 3 серпня у медичних закладах Миколаївської області перебуває 577 людей, які постраждали від ворожих атак і обстрілів

Раніше "Телеграф" повідомляв, як окупанти знову відкривали вогонь українськими містами, зокрема, Миколаєву та Харкову. У містах пролунала низка потужних вибухів. Лише миколаївці нарахували щонайменше 10 "прильотів" ворожих ракет.