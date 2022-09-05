Вибух на виставці зброї у Чернігові: стали відомі нові деталі у справі з пораненням дітей

Провину за постріл дитини з гранатомета в Чернігові покладають на двох військових

Представники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру двом військовослужбовцям, яких обґрунтовано вважають причетними до поранення неповнолітніх в результаті спрацювання бойового боєприпасу на виставці зброї у Чернігові.

Про це у понеділок, 5 вересня, повідомили у пресцентрі ДБР, відзначивши, що про підозру було повідомлено військовому, який дав дитині у руки зброю та дозволив натиснути на спусковий гачок, а також командиру, який віддав наказ привезти бойове озброєння для його демонстрації на виставці в історичному центрі Чернігова.

У рамках слідства вдалося встановити, що один із військовослужбовців, присутніх на заході, під час демонстрації зброї дозволив дитині взяти до рук споряджену реактивну протитанкову гранату (РПГ–26) та натиснути спусковий гачок, після чого та вистрілила. В результаті вибуху, травми отримали дев’ять осіб, присутніх на виставці. Шестеро з постраждалих — діти.

Також зазначається, що згідно з частиною 2 статті 414 Кримінального кодексу України, підозрюваним може загрожувати покарання у вигляді строку позбавлення волі на 10 років. Наразі обидва військовослужбовці, причетні до травмування людей, затримані та очікують рішення суду щодо обрання для них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський відреагував на трагічний інцидент, який стався на виставці зброї у Чернігові та закликав представників влади та правоохоронних органів на місцях стежити, щоби на публічних заходах не було бойової зброї та інших небезпечних засобів.