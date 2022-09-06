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Росіяни двічі за добу обстріляли Кривий Ріг ракетами (фото та відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Вибух у Кривому Розі Новина оновлена 06 вересня 2022, 08:51
Вибух у Кривому Розі

Інформація про постраждалих уточнюється

Російські окупанти не припиняють обстрілювати Україну, після нічних ударів по Харкову, ворог влучив ракетами по Кривому Рогу. На місці прильоту – стовп диму.

Ракетні удари по місту підтвердив голова ВЦА Олександр Вілкул. Про постраждалих та руйнування поки що нічого не відомо, але стовп диму підіймається на метри вгору. Місцеві жителі публікують фото та відео наслідків прильоту у соцмережах.

Повідомляється також про роботу ППО у Дніпропетровській області.

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Дим над місцем прильоту

Напередодні ввечері близько 19 години у Криворізькому районі у Карпівській громаді окупанти крилатими ракетами вдарили по нафтобазі. Вони знищили великі запаси палива. Остаточні наслідки ще встановлюються.

Пожежа на нафтобазі у Криворізькому районі
Пожежа на нафтобазі у Криворізькому районі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що окупанти продовжують атакувати на Донбасі. Згідно з картами бойових дій і даними Генштабу ЗСУ, наступ ворога відмічено в районі Бахмута та від окупованого Донецька. Своєю чергою українські військові витісняють росіян одразу на кількох напрямках. Зокрема, на півдні в Херсонській області. Експерт із Європи вважає, що на повну деокупацію України знадобиться кілька років.

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#Вибух #Обстріл #Кривий Ріг