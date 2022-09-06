В окупованому Бердянську пролунав вибух: з'явилося відео

В окупованому Бердянську, звідки наприкінці серпня почали тікати росіяни, прозвучав вибух. Біля будівлі міської адміністрації вибухнув автомобіль. Про це повідомляє російський провладний телеграм-канал Mash. Тоді як український "Політика країни" з посиланням на очевидців додає, що окрім вибуху у місті чули ще й стрільбу.

Окупаційна "влада" Запорізької області підтвердила факт вибуху, назвавши його терактом. Зокрема про це у своєму телеграм-каналі написав "член головної ради адміністрації" окупованої частини регіону, колаборант Володимир Рогов.

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