Обстріл Слов’янська: обвалилася частина житлового будинку, під завалами можуть бути люди (фото, відео)
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росія продовжує атаки по мирних містах
У Слов’янську ранок почався з підрахунку збитків від російських ракетних обстрілів — постраждали кілька навчальних закладів та житлових будівель. Під завалами однієї з них можуть бути люди.
Про це повідомив мер міста Вадим Лях. Два попадання припали на селище Черевківка. На вулиці Торській 43 внаслідок атаки "склався" під’їзд.
Кількість постраждалих невідома – під завалами будинку можуть бути постраждалі, рятувальні роботи продовжуються.
Повідомляється, що від ударної хвилі постраждали й сусідні будинки. Також попадання сталося у 4-й школі цього селища.
Ще один заклад освіти постраждав на мікрорайоні "Хімік" — приліт припав на вулицю Донську та зачепив школу №9. Постраждали багатоповерхові будинки, обірвані дроти, вибиті вікна.
Окрім Слов’янська, під обстрілом росіян на цьому напрямі були Велика Комишуваха, Долина, Краснопілля, Дмитрівка, Довгенько, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Вночі окупанти також атакували ракетами Харків, атакувавши виробничу будівлю у Немишлянському районі міста. Ворог потрапив автомийкою, постраждали навколишні кафе та магазини. Вже вранці сьомого вересня обстріл зафіксували у Змієві.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що згідно з картами бойових дій, на Слов’янському напрямку українські військові могли відсунути окупантів. Також українські військові розповіли про ситуацію на півдні України.