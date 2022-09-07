Обстріл Слов’янська: обвалилася частина житлового будинку, під завалами можуть бути люди (фото, відео)

росія продовжує атаки по мирних містах

У Слов’янську ранок почався з підрахунку збитків від російських ракетних обстрілів — постраждали кілька навчальних закладів та житлових будівель. Під завалами однієї з них можуть бути люди.

Про це повідомив мер міста Вадим Лях. Два попадання припали на селище Черевківка. На вулиці Торській 43 внаслідок атаки "склався" під’їзд.

Кількість постраждалих невідома – під завалами будинку можуть бути постраждалі, рятувальні роботи продовжуються.

Наслідки обстрілу Слов’янська

Частина будинку обрушилася

Повідомляється, що від ударної хвилі постраждали й сусідні будинки. Також попадання сталося у 4-й школі цього селища.

Наслідки прильоту у школі

Ще один заклад освіти постраждав на мікрорайоні "Хімік" — приліт припав на вулицю Донську та зачепив школу №9. Постраждали багатоповерхові будинки, обірвані дроти, вибиті вікна.

Приліт припав у землю

Окрім Слов’янська, під обстрілом росіян на цьому напрямі були Велика Комишуваха, Долина, Краснопілля, Дмитрівка, Довгенько, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Вночі окупанти також атакували ракетами Харків, атакувавши виробничу будівлю у Немишлянському районі міста. Ворог потрапив автомийкою, постраждали навколишні кафе та магазини. Вже вранці сьомого вересня обстріл зафіксували у Змієві.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що згідно з картами бойових дій, на Слов’янському напрямку українські військові могли відсунути окупантів. Також українські військові розповіли про ситуацію на півдні України.