"Демілітаризували" штурмовик, вертоліт і два БПЛА: ЗСУ похвалилися ще одним урожайним ранком (відео)

Українці продовжують вибивати російську нечисть з територій Батьківщини

На 196-ий день повномасштабного російського вторгнення українським захисникам вдалося "демілітаризувати" один ворожий літак-штурмовик Су-25, вертоліт Ка-52, а також два безпілотних летальних апаратів армії рф.

Згідно з інформацією, котра у середу, 7 вересня шириться у більшості українських телеграм-каналах, російський Су-25 Збройні українські сили примусово "посадили" в рамках наступу в районі Волохова Яру, що на території Харківської області. Крім того, було опубліковано і відеопідтвердження ураження літального апарату супротивника.

російський штурмовик нібито збито в рамках наступу в районі Волохова Яру

Тим часом на офіційній сторінці Генерального штабу ЗСУ у соцмережі повідомляється про те, що бійцям зенітно-ракетного підрозділу Повітряних Сил ЗСУ у небі над Херсонщиною вдалося ліквідувати ще й унікальний російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Крім того, уночі, на східному напрямку протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено два ворожі безпілотники оперативно-тактичного рівня.

"Слава Україні! Разом переможемо!", — йдеться в тексті публікації Генштабу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за останню добу бійцям Збройних сил України вдалося частково просунутися у південній частині країни, а також знищити один російський літак і три склади БК ворога.