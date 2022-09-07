Балаклія в оточенні, кілька населених пунктів звільнено? На що жаліються окупанти під Харковом

Хоч росіяни і намагаються зробити вигляд, що успішно протистоять ЗСУ на Харківщині, дописи їхні оптимістичними ніяк не назвеш

Інформація про те, що Збройні Сили України активно пішли у контрнаступ в Харківській області, з’явилась у середу зранку в російських телеграм-каналах та пабліках. Українська сторона продовжує зберігати тишу довкола просування оборонців. Лише у деяких місцевих ресурсах Балаклії опублікували фото українського воїна з державним прапором на тлі стели на в’їзді до міста.

Тим часом росіяни продовжують публікувати відомості з фронтів, намагаючись переконати себе, що все не так погано. За даними прокремлівських телеграм-каналів, ЗСУ воюють значним угрупованням, Балаклію взяли в оточення, а Волохів Яр, де знаходиться важливий транспортний вузол, ймовірно уже повернуто під контроль України.

Інформацію про звільнення кількох населених пунктів підтвердив також воєнний злочинець ігор стрєлков (гіркін). За його даними, у зоні боїв перебувають мобілізовані із "ЛДНР", які не мають навичок ведення бойових дій та не оснащені зброєю, а також підрозділи росгвардії, яку теж важко назвати бойовим підрозділом, якщо йдеться не про боротьбу з цивільним населенням під час акцій протесту.

Тим часом, у куп'янських телеграм-каналах публікують відео, на якому ймовірно зображено знищення російських зенітно-рактених комплексів С-300 поблизу Балаклії. Повідомляється також, що мешканці окупованого міста поки залишаються без зв'язку, хоча знають про контрнаступ і дуже чекають на звільнення.

Як повідомляв "Телеграф", російське міністерство оборони, яке славиться своїми зухвалими і вочевидь вигаданими коментарями про успіхи окупантів в Україні, чомусь ніяк не коментує події у Харківській області. Мовчить воно і з приводу подій на Херсонщині.