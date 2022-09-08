Навіщо рф потрібен "референдум" у Херсонській та Запорізькій областях: Федоров назвав причину

Цивілізоване суспільство не сприйме результатів "голосування" на окупованих територіях

Російські загарбники вже відмовилися від планів проведення "референдуму" щодо приєднання окупованих територій України у вересні, але розмірковують про можливу нову дату. При цьому про жодне поліпшення життя для мирного населення і мови не може бути. На думку мера Мелітополя Івана Федорова, таке "голосування" може дозволити рф провести чергову хвилю мобілізації в підконтрольних їм районах. Це пов'язано з серйозними втратами армії противника.

Про це чиновник розповів в інтерв’ю "Українській правді". Федоров каже, що на це прямо натякають нинішні події на Донбасі, який росія жахала протягом останніх восьми років.

Попри тотальну мілітаризацію регіону, більшість жителів окупованих територій Донеччини та Луганщини не є військовими. Це не завадило російським бойовикам влаштувати тотальну зачистку серед населення чоловічої статі — відомо багато випадків, коли мирних жителів забирали на війну просто посеред вулиці.

"Ми ж знаємо ці факти: людей кидають як гарматне м’ясо. І я боюся, що саме для цього вони намагаються провести "референдум" і таким чином покрити той дефіцит, який у них із кожним днем все більше і більше", — говорить Федоров.

За його даними, зараз у тому ж Мелітополі поки мобілізації немає. Але росіяни не раз намагалися зупиняти виїзд чоловіків призовного віку на підконтрольну територію України і навіть до Криму.

При цьому Федоров підкреслює: загалом будь-які псевдореферендуми, які можуть спробувати провести рф на тимчасово окупованих територіях України, ні на що не вплинуть. Як мінімум тому, що ніхто з цивілізованого світового суспільства не визнає їхніх результатів.

Зазначимо, що Мелітополь продовжують напихати проросійською пропагандою, у тому числі накачуючи місцеве населення тезами про "єдність із росією".

При цьому в тому ж окупованому Херсоні просування "референдуму" відсутнє попри засилля іншої російської реклами.