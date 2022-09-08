В очікуванні штормів та ЗСУ: чим живе осіння Кирилівка (фото та відео)

Курортне селище спорожніло в "оксамитовий сезон" ще більше, ніж до цього влітку

Тимчасово окуповані курорти південних областей України переживають далеко не найкращі часи. Поки в Щасливцевому на пляжах "заправляють" медузи та водорості, у зазвичай людній Кирилівці майже не залишилося бажаючих відвідувати берег моря. З приходом перших днів осені температура повітря значно знизилася, а саме море стало неспокійнішим — місцеві кажуть, підходить сезон штормів.

Більше деталей про те, як Кирилівка закрила найбільш не-курортний сезон і зустрічає осінь, розповість "Телеграф". Свій матеріал ми базуємо на даних Instagram-акаунту azovseagram та YouTube-каналу "Земеля".

Види, які відкриваються оку в окупованому селищі, не дають сумніватися — на півдні України справді почалася осінь. Більшість рослинності вже втратила насичений зелений колір, а море, яке завжди приваблює відпочиваючих, не є кришталево чистим.

Види осінньої Кирилівки

На щастя, на березі не видно засилля медуз та сміття, як у деяких інших населених пунктах, проте купатися у каламутній воді бажаючих практично немає. Пляжі зустрічають рідкісних гостей сильним вітром, що свідчить про підготовку природи до наступного сезону штормів.

Тому пусті пляжі в принципі не дивують. Кирилівка і так не користувалася популярністю цього літа через військову ситуацію, а вже "оксамитовий сезон", судячи з усього, і зовсім провалить.

Однак це не заважає місцевим жителям чекати приходу ЗСУ і такої бажаної деокупації.

Зазначимо, що раніше "Телеграф" розповідав, як окупанти в Кирилівці намагаються просувати свою пропаганду навіть серед дітей. Жителів, котрі залишилися в селищі, агітують віддавати школярів до проросійських навчальних закладів.

Також ми писали, як закінчився курортний сезон на території Залізного Порту, який у 2022 році також побачив не так багато відпочивальників.