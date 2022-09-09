"Куполи" не допоможуть: у Повітряних силах ЗСУ назвали єдиний шлях закрити Миколаїв від обстрілу

Засобами ППО Миколаїв не врятувати

Частина снарядів, які росія випускає по Миколаєву, мають велику дальність ураження і їх не можна збити, тому єдиний шлях зберегти місто від обстрілів — прибрати із зони досяжності зброю, яка випускає ці снаряди.

Таку думку в інтерв’ю "РБК-Україна" висловив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Він пояснив, що якщо РСЗВ "Град" стріляє на 20 кілометрів, то "Торнадо-С" може вражати цілі на відстані понад 100 кілометрів, при цьому засоби протиповітряної оборони не можуть збивати реактивні снаряди, які вони випускають.

Комплекси С-300 також можуть стріляти досить далеко — до 75 кілометрів.

"Їх ніякими "куполами" не зупиниш. Єдина протидія РСЗВ – це знищувати їх там, звідки вони завдають ударів. Тобто робити контрбатарейну боротьбу та знищувати їх своїми засобами", — наголошує Ігнат.

За його словами, українські військові використовують радянські винищувачі МіГ з американськими протирадіолокаційними ракетами HARM для знищення комплексів ворога як у глибині оборони, так і в безпосередній близькості.

Також, додає Ігнат, допоможе відсунути лінію фронту на дальність пострілу перерахованих вище снарядів від Миколаєва, проте це не просте завдання, — зараз окуповані території починаються всього за кілька десятків кілометрів від Миколаєва.

Миколаїв на карті бойових дій

Як повідомляв "Телеграф", раніше генерал Дмитро Марченко пояснював, навіщо росіяни намагаються підібратися до Кривого Рогу.