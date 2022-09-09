"Куполи" не допоможуть: у Повітряних силах ЗСУ назвали єдиний шлях закрити Миколаїв від обстрілу
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Засобами ППО Миколаїв не врятувати
Частина снарядів, які росія випускає по Миколаєву, мають велику дальність ураження і їх не можна збити, тому єдиний шлях зберегти місто від обстрілів — прибрати із зони досяжності зброю, яка випускає ці снаряди.
Таку думку в інтерв’ю "РБК-Україна" висловив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.
Він пояснив, що якщо РСЗВ "Град" стріляє на 20 кілометрів, то "Торнадо-С" може вражати цілі на відстані понад 100 кілометрів, при цьому засоби протиповітряної оборони не можуть збивати реактивні снаряди, які вони випускають.
Комплекси С-300 також можуть стріляти досить далеко — до 75 кілометрів.
"Їх ніякими "куполами" не зупиниш. Єдина протидія РСЗВ – це знищувати їх там, звідки вони завдають ударів. Тобто робити контрбатарейну боротьбу та знищувати їх своїми засобами", — наголошує Ігнат.
За його словами, українські військові використовують радянські винищувачі МіГ з американськими протирадіолокаційними ракетами HARM для знищення комплексів ворога як у глибині оборони, так і в безпосередній близькості.
Також, додає Ігнат, допоможе відсунути лінію фронту на дальність пострілу перерахованих вище снарядів від Миколаєва, проте це не просте завдання, — зараз окуповані території починаються всього за кілька десятків кілометрів від Миколаєва.
Як повідомляв "Телеграф", раніше генерал Дмитро Марченко пояснював, навіщо росіяни намагаються підібратися до Кривого Рогу.