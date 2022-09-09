У МАГАТЕ б’ють на сполох через Запорізьку АЕС, Польща та Канада звернуться до ООН з пропозицією

Ситуація на станції знову тривожна

У п’ятницю, 9 вересня, на 198-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що Польща та Канада запропонують ООН створити зону ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС.

Про це повідомляє reuters. Західні партнери підготували проєкт резолюції для засідання Ради ООН з питань ядерної безпеки, яке відбудеться найближчим часом.

У проєкті міститься заклик до росії "негайно припинити всі дії на Запорізькій АЕС та на будь-яких інших ядерних об’єктах в Україні, щоб компетентні органи відновили повний контроль над усіма ядерними об’єктами в межах міжнародно визнаних кордонів України".

Додамо, що Оператор Запорізької АЕС (компанія "Енергоатом") розглядає можливість зупинення єдиного працюючого реактора.

Про це розповів генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в коментарі для офіційного сайту Міжнародного агентства з атомної енергії. За його словами, оператор більше не впевнений у відновленні зовнішнього електропостачання після нічного обстрілу. У МАГАТЕ закликали негайно припинити обстріл у районі Запорізької АЕС.

"Оператор, більше не впевнений у відновленні зовнішнього електропостачання, розглядає можливість зупинки єдиного реактора, що залишився", — заявив Гроссі.

Раніше повідомлялося, що 6 вересня у МАГАТЕ опублікували звіт за підсумками інспекції ЗАЕС. Військовий експерт Олег Жданов назвав цей звіт млявим.