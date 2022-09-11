На Черкащині у потрійній ДТП загинули дві людини: легковик невдало обганяв вантажівки (фото)

Водії померли у стінах лікарні внаслідок отриманих під час аварії травм

У Черкаській області напередодні сталася масштабна потрійна автокатастрофа — внаслідок зіткнення двох вантажівок та легковика загинули дві особи. А все тому, що водій легковика пішов на обгін однієї з вантажівок.

Як повідомили у поліції Черкаської області, ДТП сталася близько 9 ранку 10 вересня на 227 кілометрі траси сполученням "Київ-Знам'янка". Дві вантажівки та легковик зіштовхнулися біля села Ребедайлівка.

Правоохоронці встановили, що 38-річний водій легковика Hyundai пішов на обгін вантажівки MAN та зіткнувся з вантажівкою Scania, якою керував 23-річний водій. Після зіткнення сталося ще й зіткнення з автомобілем MAN, внаслідок чого одна вантажівка та легковий автомобіль опинилися в кюветі.

Масштабна автокатастрофа обернулася непоправними наслідками — 34-річний водій MAN та 38-річний водій Hyundai отримали важкі травми, внаслідок яких померли у лікарні.

Правоохоронці за фактом аварії внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

На Черкащині зіштовхнулися 2 вантажівки та легковик

Одна з вантажівок опинилися у кюветі

Водій вантажного автомобіля отримав тяжкі травми

Також у аварії загинув водій легковика, який пішов на обгін вантажівки

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Хмельницькій області в ДТП загинув 10-річний хлопчик, батько якого не впорався з кермуванням мінітрактором, яким перевозив урожай картоплі.